Trenord, sciopero dalla 1 alle 21 del 22 aprile

SARONNO – “Si avvisa che dalla 1 alle 21 di venerdì 22 aprile, l’organizzazione Al Cobas ha proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. Considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Potranno invece verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate” così una nota di Trenord rivolta alla utenza.

Si consiglia, suggeriscono dall’ente ferroviaria, “prima di mettersi in viaggio, di verificare sulla App Trenord l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse. In stazione prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori”.

(foto archivio: la stazione ferroviaria di Saronno centro)

20042022