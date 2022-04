x x

SARONNO – Pubblichiamo la nota condivisa dal sindaco Augusto Airoldi sulla sua pagina politica in merito all’operazione dei carabinieri di Saronno che ha portato al fermo di due 15enne trasferiti in comunità.

Un importante lavoro di indagine, portato avanti dalla Compagnia dei Carabinieri al comando del maggiore Fortunato Suriano, ha permesso di risalire ai responsabili di una rapina consumata ai danni di un 16enne lo scorso mese di gennaio e di attivare provvedimenti restrittivi nei loro confronti.

I due giovani, poco più che adolescenti, sono accusati di aver malmenato e derubato un ragazzo che stava percorrendo a piedi via San Francesco e che, dopo essere stato aggredito, ha avuto la prontezza di reagire denunciando l’accaduto. Proprio grazie alla sua tempestiva denuncia e all’ausilio delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza della nostra Amministrazione, i carabinieri sono intervenuti in tempi molto rapidi e sono risaliti ai due 15enni, che sono stati fermati e per i quali l’autorità giudiziaria ha quindi disposto il collocamento in comunità.

Ancora una volta, mi congratulo con il Maggiore Suriano per la professionalità con cui i suoi uomini operano sul nostro territorio, ma voglio ancora sottolineare l’importanza di denunciare sempre qualsiasi tipo di reato con cui ognuno di noi può entrare in contatto, direttamente o meno, per mettere chi ha il compito di proteggerci nella condizione di farlo quanto più rapidamente possibile.

Da parte nostra, l’attenzione alla sicurezza, rimane sempre alta.

Sull’importante fronte della prevenzione stiamo lavorando con le scuole della città per prevenire gli atti di bullismo. Su quello di un migliore controllo del territorio, proprio in questi giorni, abbiamo integrato un nuovo ufficiale nel nostro Comando di Polizia Locale, oltre che partecipato ad un bando per potenziare la videosorveglianza nei parchi cittadini, con 57 nuove telecamere, perché possano essere sempre più luoghi di socialità e sana aggregazione.

