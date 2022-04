x x

CARONNO PERTUSELLA – Per la Caronnese è il momento di smaltire la delusione per la sconfitta ai rigori ai quarti di finale di Coppa Italia, ieri in casa contro la Virtus Ciserano Bergamo. L’allenatore dei rossoblù, Manuel Scalise, guarda innanzitutto a quanto c’è stato di positivo: “Sì, finale amaro ai penalty ma è stato comunque un percorso fantastico in Coppa Italia. Dal punto di vista del gioco ed anche del risultato al novantesimo non ci ha battuti nessuno. Contro la Virtus avremmo dovuto chiuderla quando ne abbiamo avuto l’occasione”.

“Abbiamo costruito molte palle gol”

Prosegue Scalise: “Abbiamo perso Papa appena iniziata la partita dopo un scontro e c’erano delle assenze, ma abbiamo comunque costruito delle palle gol davanti al portiere avversario. Ci sta, abbiamo affrontato una Virtus molto forte. Credo che al di là della eliminazione la gara ci abbiamo confermato che stiamo lavorando bene”.

(foto: una fase del confronto di ieri pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria)

