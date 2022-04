x x

SARONNO – Ha deliziato Venezia e ora si prepara a intrattenere il pubblico cinefilo di Saronno. Finale a sorpresa (Competentia Oficial), film argentino diretto dal duo Gastón Duprat/Mariano Cohn, è la pellicola perfetta per chi si chiede cosa si nasconda dietro la scintillante patina glamour del mondo del cinema.

Finale a sorpresa racconta con ironia e un pizzico di cinismo la realizzazione di un film tratto da un fantomatico premio Oscar e finanziato da un magnate dell’industria. I protagonisti sono Lola (Penélope Cruz) una regista autoriale con un approccio anticonvenziale al lavoro, Iván (Oscar Martínez), un grande attore che crede solo nel cinema di qualità e la sua antitesi, la star belloccia e un po’ miracolata Felix (Antonio Banderas).

Lola sceglie Iván e Felix proprio per la tensione che corre tra i due, che hanno bassissima stima l’uno dell’altro a causa del differente approccio alla vita, alla fama, all’arte e al denaro. Finale a sorpresa racconta della preparazione di una pellicola di grande ambizione, ma è solo un pretesto per fotografare manie, egoismi, vanità e stupidità dei tre protagonisti, in uno scontro frontale di tre ego enormi dalle tante insicurezze.

Il film sarà al Multisala saronnese a partire dal 21 aprile 2022. Una visione imperdibile anche solo per la bravura senza parti del trio protagonista, capitanato da una Cruz mai così sensuale e magnetica.

Una curiosità: durante la presentazione stampa alla Mostra del cinema di Venezia, i tre protagonisti hanno dichiarato di aver aggiunto alcune parti molto surreali o bizzarre basandosi su alcune esperienze avute in altri film al fianco di colleghi con manie davvero particolari.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn