MOZZATE – Incidente stradale quesa mattina sull’ex statale Varesina, nel tratto di Mozzatre che prende il nome di via Guglielmetti: alle 7.50 l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per soccorrere un motociclista, dopo lo scontro del suo mezzo con una autovettura.

L’uomo, di 46 anni, è romasto ferito: ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco per essere medicato, al momento del ricovero non è risultato in pericolo di vita. I militari dell’Arma hannbo fatto defluire il traffico, non è mancata qualche coda e qualche rallentamento su una delle direttrici più trafficate fra Saronno e Varese, e quindi hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

21042022