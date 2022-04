x x

SARONNO– Sabato 30 aprile alle 21 lo “Sciaccanuxe Popular Group“, band tributo al grande Fabrizio De Andrè si esibirà in un concerto/spettacolo dal titolo “E l’asina aveva gli occhi color del mare, suoni e visioni” sul palco del cinema teatro Prealpi a Saronno.

Il gruppo è attivo da anni in iniziative artistiche e musicali a scopo benefico, e anche questa volta il ricavato dalla vendita dei biglietti andrà interamente devoluto all’associazione “Villaggio sos Saronno”, da sempre al fianco di bambini e giovani provenienti da difficili situazioni famigliari per la reintegrazione nella famiglia d’origine o la ricerca di una nuova e più sicura; per la loro tutela, istruzione e benessere.

I successi migliori del cantautore genovese verranno portati in scena in uno spettacolo che non prevederà solo l’esecuzione di brani, ma anche recitazione e riflessione sui testi, spesso considerati al pari di vera e propria poesia. Il tutto sarà contornato e vitalizzato dai disegni e dalle illustrazioni a cura di Lorenzo Mattotti e Alfaro Siqueiros, su cui verranno contestualizzati e spiegati i testi delle canzoni. La band è il risultato del lavoro di: Nicoletta Gavassino (voce), Daniele Verani (voce e chitarra), Renato Tanasi (basso e bouzouki), Maria Assunta Romeo (arpa), Antonio Melis (voce e recitazione testi), Diego Melis (voce, tastiere ed effetti) e Gianni Sbriglio (percussioni).

Il costo dei biglietti è stato fissato a 10 euro, con prenotazione obbligatoria al sito https://www.cinemasaronno.it/generic/scheda.php?id=42337#inside fino a esaurimento posti. Per avere informazioni ci si potrà inoltre rivolgere al numero della biglietteria del teatro 02.96248850, o alla e-mail [email protected]

(foto tratte da profilo Facebook https://www.facebook.com/sciaccanuxe )

20042022