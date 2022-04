x x

SARONNO – Giornata “nera” sull’ex statale Varesina, una delle arterie più trafficate del basso varesotto: oggi ben due incidenti. entrambi sul territorio comunale di Mozzate. Nel pomeriggio alle 16.15 è stata investita una pensionata di 79 anni, che era a piedi. E’ successo all’altezza della intersezione con via Campo santo, nei pressi appunto del cimitero mozzatese. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Saronno. La donna è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Questa mattina sempre sul tratto locale di Mozzate della ex Varesina uno scontro auto-moto, ferito il motociclista di 46 anni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

21042022