SARONNO – Complici l’arrivo della primavera e la riduzione delle restrizioni i saronnesi sono tornati a vivere la città e quindi a notare e segnalare problemi all’Amministrazione comunale. Tra questo quello annoso di alcune zone della città, assolutamente centrali e frequentate che si ritrovano però per la loro conformazione ad essere utilizzati come se fossero “bagni pubblici” soprattutto da coloro che non hanno dimora.

La prima segnalazione sul problema “dell’assenza di decoro e dell’odore che toglie il fiato” è arrivata una decina di giorni fa durante l’ultima serata degli incontri organizzati dall’Amministrazione comunale da una saronnese che ha segnalato il problema sulle scale che permettono di superare il ponte della Vittoria “viene usato come un bagno pubblico – ha chiosato nel suo intervento – se ne vedono e sentono di tutti i colori”.

E ancora una segnalazione arrivata alla redazione de ilSaronno riguarda via Antici e precisamente l’angolo subito dopo l’intersezione con via Leopardi. Qui spesso vengono ritrovati escrementi, palesemente umani e non di chi non raccoglie quelli dei propri amici a quattrozampe, oltre a diverse chiazze di urina. Situazione non certo edificante soprattutto se si pensa che la zona è di passaggio per chi va all’istituto Ignoto Militi, in Municipio o arriva dalla Prepositurale.

Altra zona critica, segnalata molte volte negli anni all’Amministrazione, il sottopassaggio di via Milano dove l’odore è percepibile fin dai primi gradini quando ancora si è all’aria aperta. Analoghi i problemi nel sottopassaggio che collega piazza dei Mercanti con viale Santuario che malgrado la presenza dei cancelli chiusi nottetempo non si salva dalò degrado.

Le richieste sono comuni per tutti questi “impropri bagni pubblici a cielo aperto” e sono state avanzate anche durante la serata pubblica “qualceh controllo in più nella zona e soprattutto interventi di pulizia più frequenti”.

