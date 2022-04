x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dei carabinieri della Compagnia cittadina nel tardo pomeriggio di oggi in viale Prealpi dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. Il fatto è accaduto alle 18.30 all’altezza del marciapiede di fronte al centro parrocchiale della Sacra famiglia e del campo di calcio.

Una volta sul posto i soccorritori hanno prestato le prime cure ad un uomo di 43 anni: la diagnosi è stata di intossicazione etilica, aveva insomma esegerato con l’alcol e per lui c’è stato bisogno del trasporto in ospedale. E’ stato trasportato con l’autolettiga al nosocomio di piazza Borella e trattenuto in osservazione, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

