“Scritte ignobili contro le forze dell’ordine: perchè il Comune non le cancella?”

SARONNO – Una scritta insultante contro le forze dell’ordine, a caratteri cubitali ed in posizione “strategica”, impossibile non vederla per chi passa in una delle arterie più trafficate fra centro e periferia, via Roma. Si trova lì da anni e nessuno l’hai cancellata. Si arrabbia Paolo Bocedi, saronnese, presidente dell’associazione Sos Italia libera contro il racket e membro della commissione comunale di Saronno per la sicurezza.

Dice Bocedi:

credo non sia necessario chiedere a questa amministrazione comunale di fare cancellare queste scritte ignobili contro chi ogni giorno ci protegge da ” banditi ed assassini. Soprattutto chi ha la delega alla Sicurezza e al decoro della città! Sicuramente ci avranno già pensato, oppure no?

