Terzo posto alla Sedriano World cup per i campioni dell’Sc United

SARONNO – CESATE – Si conferma il talento e l’impegno dei ragazzi dell’Sc United che hanno conquistato il terzo posto nella categoria under 14 alla Sedriano world cup l’appuntamento che ha regalato un momento di sport e condivisione a migliaia di atleti lo scorso fine settimana.

La Sedriano World Cup è un evento internazionale di calcio giovanile che si svolge a Sedriano, nell’hinterland milanese con la partecipazione di squadre da tutto il mondo. Nell’edizione 2022 hanno debuttato anche due categorie femminili. I ragazzi dell’Sc United hanno conquistato il terzo gradino del podio superando per 4 a 2 il Ledesma Academy nella partita disputata nel pomeriggio di domenica.

