GERENZANO – “Attenzione, truffe in abitazioni in via Montegrappa e in via Volta: i truffatori si sono presentati segnalando perdita di gas e contaminazioni dell’acqua di casa, chiedendo di spostare in un altro luogo tutti gli oggetti in oro, denaro, oggetti di valore: utilizzano anche spray per raggirare e confondere le persone”. Questo l’avviso diffuso dall’Amministrazione civica di Gerenzano per mettere in guardia i concittadini.

L’invito del Comune è di “non aprite mai la porta di casa agli sconosciuti, non fate entrare nessuno in casa, ma contattate subito i carabinieri al 112 o la polizia locale al numero telefonico 3473615414 oppure 0296399128. Le forze dell’ordine sono state informate, non apriamo mai la porta di casa agli sconosciuti!”

21042022