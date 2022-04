x x

SARONNO/SARONNESE – Numerose proposte questo fine settimana: dalle rappresentazioni teatrali (anche in dialetto), ai laboratori per bambini non dimenticando l’arte e la bellezza attraverso le visite alla riscoperta dei tesori dei nostri territori.

Venerdì 22 Aprile

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “La sacra famiglia” di e con Paolo Cevoli (in foto) per la regia di Daniele Sala. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

UBOLDO – Alle 21, alla casa dei talenti G. Radrizzani di via Per Origgio 1, “Tuti in curriera” con gli “Amici del’osteria” direttamente da Antenna3. Informazioni al sito internet www.officine-musicali.com.

Sabato 23 Aprile

MISINTO – Dalle 9.30 alle 11, alla biblioteca comunale di via Pietro Mosca 9, “Laboratorio di primavera” per bambini dai 4 ai 10 anni”. Info e iscrizioni al numero 0296721010, è richiesta la presenta di un accompagnatore con green pass, www.comune.misinto.mb.it.

Domenica 24 Aprile

SARONNO – Lions Club Saronno Host, Saronno del Teatro, Saronno Insubria e Leo Club Saronno organizzano la manifestazione “Lions Day” con due eventi in città: Gara podistica al parco Lura dalle ore 9 ed iniziative per adulti e bambini in piazza Volontari del Sangue con possibilità di screening della vista e misurazione della glicemia gratuiti dalle 10 alle 17. Info al sito www.lions.it.

ROVELLO PORRO – Alle 9 con ritrovo al monumento ai Caduti di via Madonna, si festeggiano i 100 anni con gli alpini di Rovello Porro con la presenza della Fanfara alpina Alto Lario. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 9.30, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, l’associazione italiana velocipedi organizza la nuova edizione del “Concorso d’eleganza per velocipedi”. Info al sito internet www.comune.saronno.va.it.

BOVISIO MASCIAGO – Dalle 10 visite guidate alla storica Villa Zari in corso Italia 8 a Bovisio Masciago. Prenotazione obbligatoria al numero 3665901468 (prenotazione anche via whatsapp o Telegram) o mandando una mail a [email protected].

SOLARO – Alle 15, nella sala polivalente di via San Francesco, “Mondo dei Lego”: laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla costruzione con i mattoncini per stimolare la creatività e l’immaginazione. Al termine dell’evento sarà offerta la merenda per tutti dalla consulta delle associazioni ricreativo-culturali del paese. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, rappresentazione de “La bella e la bestia” a cura della compagnia teatrale “Cuori con le ali”. L’incasso dell’evento verrà devoluto ai progetti missionari dell’associazione “Aiuti terzo Mondo”, info al numero 3355976485.

CISLAGO – Festa patronale di sant’ Abbondio con stand gastronomici per le vie del centro storico, attrazioni per bambini, laboratori di lettura, rievocazioni storiche, esibizione ed attività sportive. Per conoscere il ricco programma si può consultare il sito internet www.comune.cislago.va.it.

MILANO – Al Mudec di via Tortona 56 è possibile visitare la mostra “Marc Chagall – una storia di due mondi” ripercorre alcuni temi fondamentali della vita e della produzione dell’artista. Informazioni e prenotazioni al numero 0254917.

CESANO MADERNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Diciotto”: mostro personale di Luigi Rossetti, artista poliedrico già noto al pubblico per aver esposto nell’Oratorio dei santi Angeli Custodi di Palazzo Arese Borromeo una mostra di diorami e per aver successivamente presentato in Sala Aurosa un libro di sue poesie. L’esposizione è in mostra all’auditorium Paolo e Davide Disarò di corso della Libertà. Per prenotazioni si può scrivere a [email protected].