Domenica a Rovello Porro “100 anni di Alpini”

ROVELLO PORRO – Si intitola “100 anni con gli Alpini a Rovello Porro” ed è la manifestazione che si tiene in paese domenica 24 aprile, promossa da Gruppo alpini con il patrocinio dell’Amministrazione civica.

Il programma della giornata

Il programma prevede alle 9 il ritrovo al monumento ai caduti di via Madonna, alle 9.15 l’alzabandiera con inno d’Italia ed a seguire gli “onori ai caduti”. Alle 9.30 sfilata verso la chiesa parrocchiale dove alle 10 si tiene la messa. Alle 11 ripresa della sfilata con sosta ed onori al monumento degli Alpini, alle 11.45 i discorsi ufficiali nel cortile dell’oratorio, alle 12.30 il “rancio alpino”. Sarà presente la fanfara alpina “Alto Lario”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una precedente manifestazione degli Alpini)

22042022