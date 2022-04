x x

CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Momenti di apprensione oggi a Ceriano Laghetto per un centauro caduto dalla propria motocicletta. E’ successo in via Laghetto alle 14.10: sul posto auto-infermieristica e ambulanza della Croce bianca per soccorrere un uomo di 63 anni, che è stato infine trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, ha riportato lesioni varie, non è comunque apparso in pericolo di vita.

Due incidenti stradali oggi a Limbiate. Alle 9.20 in viale Piave è stato investito un pensionato di 75 anni. Sul posto l’immediato intervento dell’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno con l’auto-infermieristica, e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio. Il ferito è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni e contusioni varie e di una certa gravità ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Alle 17.50 a Mombello di Limbiate, in via San Giovanni per una caduta della bici un ciclista è stato soccorso da una ambulanza della Croce viola, non è apparso in pericolo di vita.

