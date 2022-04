No vendetta no party, film girato a Saronno gratis su Pluto tv

SARONNO – Girato in parte a Saronno (i saronnsi non faticheranno a trovare le location del set, guardando le varie scene), e già approdato su Amazon Prime, il film del regista Ivan Brusa di Lomazzo è ora disponibile anche sulla piattaforma streaming gratuita Pluto tv. Lo si vede sui canali lineari di Pluto ed anche, comodamente, on demand. Basta scaricare l’applicazione sul telefonino o sulla smart tv, non è necessario registrarsi.

Fra gli interpreti ci sono l’ex bomber del Saronno calcio, Daniele Giulietti, da tanto tempo abitante a Saronno ed ormai attore professionista; e Roberta Nicosia, volto femminile de “I Pantellas” ed anche lei abitante nella zona.

La trama

Eleonora Bianchi, pluri-laureata, ha un impiego part-time che non la soddisfa e un rapporto di amore e odio con il padre. Un giorno Eleonora decide di sfogare la sua frustrazione uccidendo tutte le ragazze che hanno raggiunto un immeritato successo.

