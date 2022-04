x x

SARONNO – Ha tamponato una vettura in via Roma e invece di fermarsi a fare la constatazione amichevole ha ingranato la marcia e si è allontanato senza nemmeno accertarsi delle condizioni dell’altra conducente. E’ il comportamento dell’automobilista che nelle ultime ore è stato rintracciato dalla polizia locale del comando di piazza Repubblica.

Lo scontro è avvenuto mercoledì in via Roma intorno alle 17,18 quando una Renault ha colpito la Ford Fiesta che la precedeva. Mentre la trentenne a bordo della Ford scendeva per controllare i danni il conducente dell’altra auto si è dileguato. La ragazza ha chiamato la polizia locale che in pochi minuti è risalita a targa e modello della vettura fuggitiva.

Si trattava di una Renault a noleggio di una società di Bolzano e anche il conducente è stato identificato. Si ritroverà con una multa per essersi allontanato senza fornire i propri dati. Fortunatamente la trentenne era illesa se no l’uomo si sarebbe trovato con la ben più pesante accusa di omissione di soccorso.

