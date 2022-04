x x

CISLAGO – Il Comune presenta un progetto di 25mila euro per l’implementazione del sistema di videosorveglianza nelle aree pubbliche del paese. Partecipando al “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette”, che per l’anno 2022 ha messo a disposizione degli enti pubblici lombardi più di 3 milioni euro per l’installazione di impianti di videosorveglianza, l’amministrazione cislaghese spera di ottenere il cofinanziamento.

In caso di risposta positiva, i fondi saranno utilizzati per l’acquisto di fototrappole e per l’implementazione o il rinnovo delle telecamere di videosorveglianza esistenti.

Insomma, anche a Cislago si annunciano una serie di interventi per incrementare la sicurezza dei cittadini.

