SARONNO – LOMAZZO – Grave incidente nella notte lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso dove in seguito allo scontro tra due vetture si è verificato un incendio.

L’allarme è partito da alcuni automobilisti di passaggio intorno alle 2,30 che hanno parlato, chiamando il numero unico delle emergenze, dello scontro tra due vetture a cui poi è seguito l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno e di Lomazzo per domare le fiamme. Gli occupanti, una ventenne, un ventiduenne, un 32enne ed un 34enne, sono riusciti a lasciare le vetture senza problemi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Saronno ma nessuno dei presenti è stato trasferito al pronto soccorso.

Presente nche la polizia stradale che ha seguito i rilievi del caso necessari a risalire alla dinamica e quindi alle responsabilità del sinistro. E’ stato necessario l’intervento sia di rimozione delle auto sia di pulizia della sede stradale.

