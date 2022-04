x x

SARONNO – Grande partenza, grande vantaggio e grande… rimonta subita per l’Az Robur Saronno, sabato sera impegnata al palasport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo, nella seconda fase del campionato maschile di basket C Gold.

Dopo l’unico vantaggio del match di Cernusco sul 44-46 i ragazzi saronnesi si ritrovano tutto d’un colpo e iniziano a macinare il buonissimo basket visto spesso in questa fase di stagione. Protagonista? Ovviamente Marcello “magic moment” Cozzoli: 25 punti e 7 assist per lui. Punteggio finale 84-63, continua la rincorsa dei roburini al miglior posizionamento possibile nel tabellone dei playoff.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

23042022