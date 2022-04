x x

CARONNO PERTUSELLA – Archiviato il cammino in Coppa Italia, i nostri sono chiamati ora a tuffarsi nuovamente in campionato. In un momento della stagione sempre particolarmente intenso, al Comunale di Caronno Pertusella domenica, inizio alle 15, arriva il Città di Varese, per quello che è il derby lombardo del girone A di Serie D.

Manuel Scalise: “Raccogliamo ancora quanto seminato”

Il tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, dimentica subito l’amarezza di mercoledì e pensa al Varese: “L’amaro in bocca c’è soltanto per il risultato ai calci di rigore, non certo per la prestazione. Ora dobbiamo pensare al campionato e continuare a raccogliere quanto seminato in questi mesi. È passato tanto dalla partita di Varese, allora eravamo in pochi e fummo sconfitti a causa di episodi. Ma ora siamo un’altra realtà e vogliamo continuare sul nostro cammino”. Ascolta l’intervista completa al nostro mister sul nostro canale YouTube.

Gli avversari – Il Città di Varese

Tanto è cambiato dalla sfida del Franco Ossola, giocata a metà gennaio dopo qualche rinvio dovuto a neve e Covid. Allora il Varese vinse 2-0 con i gol di Mapelli e Di Renzo su calcio di rigore, e sembrava essere la vera antagonista del Novara capolista. Oggi, invece, il Città di Varese è quinto in classifica, non vince da otto partite (quattro pareggi e quattro sconfitte) e, nel frattempo, ha visto anche il cambio di allenatore con l’addio di Ezio Rossi e la promozione di Gianluca Porro dall’under 19. Ma il blasone dei biancorossi non va dimenticato, così come la forza di una squadra comunque allestita per stare ai piani alti.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.

