Cogliate, adolescenti in pellegrinaggio a Roma

x x

COGLIATE – “Il pellegrinaggio a Roma degli adolescenti si è concluso con la visita alle Missionarie della Carità, l’istituto di suore fondato da Madre Teresa di Calcutta”. A riferire della trasferta romana sono i responsabili dell’oratorio Cardinal Minoretti di Cogliate.

Come ricordano dall’oratorio, “gli adolescenti hanno ascoltato delle testimonianze di suore, visitato una mostra su Madre Teresa e i luoghi dove lei alloggiava. Impariamo tutti da questa grande santa a servire Cristo nei poveri!” Ultima tappa dunque per gli adolescenti cogliatesi che hanno avuto modo di visitare, precedentemente, altri luoghi importanti per la fede, e della cultura nella capitale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: gli adolescenti di Cogliate durante il pellegrinaggio a Roma)

23042022