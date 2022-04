x x

LAZZATE – “I nostri giovani sono il nostro futuro. Gasati e contenti questa mattina i nostri ragazzi del Ic “Volta” di Lazzate, ieri in visita al consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli di Milano”: ad annunciare la visita e ad accoglierli al “Pirellone” è stato il consigliere regionale Andrea Monti, che è anche assessore a Lazzate.

“Una grande emozione”

Dice Monti: “Per me una grande emozione aver salutato questi giovani concittadini nel cuore della terza assemblea legislativa, per importanza, d’Italia. W la Regione Lombardia”.

(foto: il consigliere regionale Andrea Monti con gli studenti della scuola di Lazzate in visita a Palazzo Pirelli di Milano, sede della Regione)

