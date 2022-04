x x

SARONNO – Un’iniziativa per mostrare come la matematica possa essere non solo compensibile ma anche appassionante. E’ quella che ha organizzato, coinvolgendo diverse generazioni di studenti si potrebbe dire passati, presenti e futuri, il liceo GB Grassi.

Stamattina, sabato 23 aprile, le porte dell’istituto di via Croce si sono aperte ai futuri studenti, i ragazzi che si sono iscritti a gennaio per il prossimo anno scolastico, che hanno partecipato alle attività che hanno coinvolto gli attuali liceali.

La prima parte della mattinata è stata dedicata a giochi matematici che hanno visto cimentarsi con sfide logiche e matematiche i giovani del biennio e gli iscritti al prossimo anno scolastico. Alle 10,30 una conferenza stampa “molto matematica” con il professor Giuseppe Bonzini noto per la capacità di rendere la matematica non solo di facile fruizione ma anche piacevole. Particolarmente interessante la presenza di Carlo Mantegazza ex studente del Gb Grassi che proprio nell’istituto saronnese ha visto nascere la passione per i numeri che l’hanno portato, quando era studente a Saronno, alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica, poi a studiare alle Normale di Pisa. Oggi Mantegazza è professore ordinario di analisi all’università Federico II di Napoli.

(foto archivio)

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn