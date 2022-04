x x

SARONNO – Nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile l’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi sarà presente a Saronno negli spazi dei depositi ed officine di Ferrovienord in via Diaz per una visita al nuovo “carrello diagnostico” utilizzato per le attività di manutenzione della rete. Si tratta di un mezzo innovativo sia in termini di progettazione che di tecnologia, acquistato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia.

A fare gli onori di casa saranno il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, ed il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un mezzo per le manutenzioni ferroviarie in servizio alle porte di Saronno)

23042022