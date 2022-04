x x

ROVELLO PORRO – Lutto a Rovello Porro ed in particolare all’Ave, l’Associazione verde età, per la scomparsa di Antonio Balestrini, volontario che sapeva aggiustare ogni cosa. “ll nostro socio Antonio, che noi chiamavamo affettuosamente per la sua ingegnosità e grande manualità, “Antonio aggiustatutto”, è “andato avanti”, ciao Antonio”: così dall’Ave.

Fra i tanti progetti realizzati per l’Ave, la riparazione della slitta di Natale ed anche la realizzazione del macchinario motorizzato per cucinare le caldarroste durante manifestazioni ed eventi pubblici in autunno.

Ieri il funerale alla chiesa parrocchiale

Il funerale di Antonio, 75 anni, si è svolto ieri alla chiesa parrocchiale di Rovello Porro, nel corso della mattinata; presenti le tante persone che lo conoscevano e ne apprezzavano l’impegno nel sociale.

(foto: Antonio Balestrini, impegnato in una delle tante iniziative di volontariato che spesso lo vedevano protagonista in paese)

