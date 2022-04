x x

SARONNO – È un’edizione particolare quella del XXXI trofeo “Città di Saronno” di Rari Nantes Saronno, per la prima volta su due giornate.

Domenica 24 ci saranno le distanze più lunghe, che vedranno impegnati sia i piccoli esordienti che gli atleti delle categorie superiori. Il lunedì invece due sessioni diverse : la mattina per gli esordienti e il pomeriggio per i categoria nelle gare più veloci e nelle staffette.

Previste le premiazioni a metà e al termine di ogni sessione. Lunedì mattina sarà premiata la migliore squadra per la categoria esordienti, mentre il pomeriggio si premieranno le prime sei società classificate.

L’evento si svolge con il patrocinio del comune e la collaborazione di Saronno Servizi Ssd, con il sostegno di Avis sezione di Saronno e dell’associazione “Il sogno di Lan” che si occupa di attuare progetti in ricordo dell’atleta della Rns scomparsa prematuramente.

La manifestazione ritorna dopo due anni di stop ed è stata accolta con grande entusiasmo, con molte società che purtroppo non sono riuscite ad iscriversi, data la chiusura praticamente immediata delle iscrizioni.

Purtroppo l’evento si svolgerà a porte chiuse, dato l’alto numero di partecipanti, ma anche per la presenza di un cantiere per la sistemazione delle tribune che non consente l’accesso ai tanti genitori che avrebbero voluto vedere le gare dei propri figli. La società garantirà comunque la copertura streaming dell’evento sul canale youtube della Rari Nantes Saronno.

Inoltre sarà aperto il bar esterno della piscina, con tensostruttura e postazione video.

(foto d’archivio)

23042022