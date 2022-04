x x

SARONNO – Solo tre bancarelle. Una di vestiti, una di frutta e una di dolci. E’ il triste spettacolo che si sono trovati davanti ieri mattina i clienti del mercato della Cassina Ferrara. Ennesimo triste capitolo di un’agonia che continua da tempo ma che negli ultimi mesi ha decisamente accelerato.

All’origine il mercato si teneva lungo via Einstein sempre il venerdì mattina ed aveva una decina di banchi. “Recentemente ci eravamo attestati su 7 presenze che sono rimaste più o meno stabili anche negli ultimi due anni di pandemia – spiega uno dei venditori – ma negli ultimi mesi la situazione è sempre più peggiorata”. Tra le cause gli ambulanti indicano la location: “Qui in questo spazio siamo praticamente invisibili – continua – una volta sulla strada chi passava ci vedeva si fermava a curiosare. C’era un po’ di viavai. Adesso qui non viene praticamente nessuno ed anzi con gli alberi fioriti e le foglie siamo praticamente invisibili”.

Una situazione che preoccupa anche i clienti abituali: “Per noi certo è una risorsa – spiega una 67enne – e devo dire che oggi vedendo solo tre bancarelle mi sono molto preoccupata temo che si stanchino anche loro. Per loro è un business è chiaro che se la piazza della Cassina non è attrattiva andranno giustamente altrove”. Cosa fare dunque? “Un po’ di pubblicità nel quartiere e in città magari in quelli limitrofi potrebbe essere un inizio” conclude uno dei presenti.

