SARONNO – Con la capolista MKF Bollate a riposo, i fari si accendono sul diamante di Saronno, dove Inox Team e Head Reborn Sestese – entrambe appaiate a 2 vittorie e 2 sconfitte in classifica – si daranno battaglia per consolidare la posizione e farsi sotto nei confronti della testa. Le padrone di casa appaiono come le favorite per gara 1, mentre le toscane nella seconda partita, sfruttando la contemporanea mancanza della lanciatrice straniera per Saronno, potranno contare su Iraimis Diaz, punto di forza della loro pedana che quest’anno ha già ottenuto due vittorie. Saronno dopo la doppia sconfitta nel derby dovrà invece rialzare rapidamente la testa.

La Rheavendors Caronno della lanciatrice Yilina Tornes (foto), ospiterà sul proprio diamante il Taurus Donati Gomme Old Parma, fanalino di coda del girone con solamente una vittoria. Per le parmigiane continua ad esserci un problema primariamente offensivo, con le sole 23 valide collezionate in 130 at-bat totali e la prospettiva di trovarsi davanti una squadra come Caronno che quest’anno produce molto in attacco (.872 OPS) e concede molto poco alle avversarie, come testimonia il 2.33 di media ERA complessiva.

Calendario girone A

Sabato 23 aprile

H. 17 (+30′) Inox Team Saronno – Head Reborn Sestese

Domenica 24 aprile

H. 11 (+30′) Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio

Calendario girone B

​Sabato 23 aprile

H. 17 (+30′) Banco di Sardegna Nuoro – Poderi dal Nespoli Forlì

H. 17 (+30′) Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma

Domenica 24 aprile

H. 11 (+30′) Metalco Thunders Castelfranco – Bussolengo 2.0

Classifica girone A

MKF Bollate (5 vittorie – 1 sconfitta, .883); Inox Team Saronno, Head Reborn Sestese (2-2, .500); Mia Office Blue Girls Pianoro (2-4, .333); Bertazzoni Collecchio (1-3, .250)

Classifica girone B

Rheavendors Caronno, Poderi dal Nespoli Forlì (5 vittorie – 1 sconfitta, .833); Metalco Thunders Castelfranco (3-3, .500); Bussolengo 2.0, Banco di Sardegna Nuoro (2-4, .333); Taurus Donati Gomme Old Parma (1-5, .167)

