SOLARO – Momenti di apprensione la scorsa notte nella zona al confine fra Saronno e Solaro, nella solarese via Donizetti, nei pressi della rotonda, alcuni passanti hanno notato una persona stesa a terra. Erano le 23.10: qualcuno si è fermato per prestargli i primi soccorsi, altri hanno contattato il 118, numero delle emergenze regionali e sul posto è stata immediatamente inviata l’ambulanza che in quel momento si trovava più vicina, una autolettiga della Croce viola.

I soccorritori hanno trovato un ragazzo di 34 anni alle prese con un malore; il giovane si è comunque ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

23042022