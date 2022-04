x x

NEMBRO – Missione compiuta per la Pallavolo Saronno l’altra sera nel recupero del campionato maschile di serie B a Nembro nella Bergamasca, dove contro la squadra locale è arrivata una vittoria 3-0 che consolida la posizione di vertice dei saronnesi.

Nembro 0 e 3 Pallavolo Saronno: bella vittoria in trasferta e infrasettimanale per i nostri amaretti che conquistano altri tre punti importanti! Ora riposo in vista del prossimo match subito quest’oggi contro Vero Volley” riepilogano i dirigenti saronnesi. Contro il Vero volley va in scena, alle 21, la 21′ giornata di regular season; il match si disputa al palasport comunale “Felice Dozio” di via Biffi a Saronno, e viene proposto in diretta streaming anche sul canale Facebook della Pallavolo Saronno, come di consueto.

(foto: Pallavolo Saronno festeggia la bella vittoria al palazzetto dello sport di Nembro)

