x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito alla partecipazione al 25 aprile.

Il 25 Aprile di 77 anni fa Il CLNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, proclamò l’insurrezione nel Nord Italia contro i tedeschi e gli italiani legati alla Repubblica Sociale Italiana. Con la liberazione delle grandi città del Nord e la resa dei tedeschi in Italia, la primavera del 1945 segnò la fine del nazifascismo nel nostro Paese. La data del 25 aprile, giorno della liberazione di Milano, fu scelta in seguito come anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo proclamata festa nazionale con il Decreto Luogotenenziale del 22 aprile 1946 confermato dalla Legge 260 del 27 maggio 1949.

Fin dal primo momento però, l’istituzione della Festa della Liberazione ha rappresentato una celebrazione divisiva per la presenza di “nostalgici” che hanno rifiutato di riconoscersi nella nuova Italia nata dalla Resistenza. Negli anni recenti molto spesso, a causa di un certo intemperante “revisionismo”, sì è cercato di rivedere il giudizio storico, alimentando le diverse fazioni politiche. L’Italia, a 77 anni di distanza, ancora fatica a sentire propria e di tutti questa festività nazionale perché negli anni si è ritenuto che taluni non siano legittimati a considerare propria questa ricorrenza, in nome di una sorta di “peccato originale” inestinguibile.

Forza Italia Saronno ritiene sia giunto il tempo di una matura consapevolezza dei fatti con l’auspicio che non ci sia nessuna interpretazione degli stessi che possano dar luogo a ulteriori divisioni ideologiche e faziosi intendimenti.

Condanniamo ogni oppressione in ogni tempo e luogo e ci auguriamo che sia venuto il momento di nutrire, a tanti decenni di distanza, un sentimento di cordoglio per tutti coloro che persero la vita combattendo, sia dalla parte giusta sia da quella sbagliata.

È arrivato il momento di fare dell’antifascismo un sentimento costitutivo e comune nell’Italia repubblicana e democratica. Sarebbe questa la più grande vittoria in nome di coloro che combatterono per la conquista della libertà.

Con questi sentimenti Forza Italia Saronno parteciperà domani alla Santa Messa in Prepositurale e alla successiva cerimonia civile promossa dall’Amministrazione Comunale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn