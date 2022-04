Calcio 1′ cat. B: Esperia Lomazzo batte Turate nel derby, pari “vigoroso” del Rovellasca a Menaggio

LOMAZZO – La capolista non si ferma mai: questo pomeriggio netto successo dell’Esperia Lomazzo, 4-1, in casa nel derby con la Salus Turate. Mentre fra le inseguitrici, il Rovellasca di mister Gionata Brittanni ha fatto 4-4 sull’ostico campo del Menaggio.

Risultati 15′ giornata: Albate-Albavilla 3-1, Menaggio-Rovellasca 19120 4-4, Cantù San Paolo-Monnet Xenia 0-1, Esperia Lomazzo-Salus Turate 4-1, Fenegrò-Tavernola 3-1, Guanzatese- Portichetto Luisago 2-0, Montesolaro-Ardita 0-0. Classifica: Esperia Lomazzo 63, Monnet Xenia 48, Rovellasca 1910 46, Ardita 45, Portichetto 39, Menaggio e Guanzatese 38, Cantù San Paolo 32, Albate 27, Albavilla 24, Salus Turate 21, Montesolaro 19, Fenegrò 9, Tavernola 1.

(foto archivio: mister Gionata Brittanni del Rovellasca 1910)

