Calcio 2’cat.I, vittoria schiacciante della Gerenzanese sulla Rovellese

x x

GERENZANO- Nel recupero della 15′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I, la Gerenzanese ospita in casa la Rovellese in una partita a senso unico terminata con il risultato di 3 a 0 in favore dei padroni di casa.



Il primo tempo è stato molto equilibrato con entrambe le formazioni che hanno tentato di andare in vantaggio. La prima occasione è stata per la Gerenzanese con un bel tiro di Rampoldi parato da Mercorillo con l’aiuto anche del palo. Occasioni anche per la Rovellese, ma Salvadore si è sempre fatto trovare pronto e reattivo. Primo tempo che termina sul risultato di 0 a 0.

Nella seconda frazione di gara passa subito in avanti la squadra di Mister Pignatiello con un gran cross di Sponsale per la testa di Spitaleri che indirizza la palla in rete. Trova subito il raddoppio la Gerenzanese con un’azione fotocopia, questa volta percussione di Rampoldi che crossa e Di Lio fa 2 a 0. Chiude la partita una gran punizione di Donadel sul quale Mercorillo non può far nulla.



Gran risultato della Gerenzanese che, pur rimanendo al 7′ posto, accorcia sulle squadre che la precedono, male invece la Rovellese che rimane al penultimo posto in classifica.



Gerenzanese-Rovellese 3-0

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale, Restelli (44′ s.t. Forliano), Longoni (38′ p.t. Rimoldi), Franchi, Gambino, Di Lio (30′ s.t. Cattaneo), Donadel, Spitaleri (27′ s.t. Anafflouss), Quici, Rampoldi (39′ s.t. Colucci). A disp: Girola, Sala, Boeri.

ROVELLESE: Mercorillo, Franchini, Peterlini, Bussu, Torretti (35′ s.t. Albera), Palmulli (18′ s.t. Vavassori), Lauria (22′ s.t. Grillo), Fazzari, Cattaneo (9′ s.t. Bensouada), Sardella, El Kharsi (31′ s.t. Belhaj). A disp: Bulzi,Monti, Agus, Ludini.