CASTELLANZA – Oggi pomeriggio pari in trasferta del Dal Pozzo a Castellanza contro l’Union Oratori: 0-0. Locali in completo blu, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo nero. Queste le scelte del mister cerianese Borgatti: Barzanò, Mura, Osculati, Daga, Algeri, Nardo, Schembri, Borgatti (capitano), Defendenti, Dezio, Cusato. A disposizione: Carenza, Pirotta, Raphael, Zraidi, Ndao.

La cronaca – Al 35’ Barzanò compie la prima vera parata di giornata con un bellissimo intervento a spegnere una punizione ben calciata di mancino dal limite dell’area di rigore. Al 43’ ripartenza di Dezio che viene travolto ma l’arbitro fa proseguire. Al 68’ punizione insidiosa battuta da Dezio che esce però di poco alta sulla traversa. Al 72’ Zraidi pesca con un ottimo passaggio di prima Ndao che cerca di smarcarsi in area ma viene chiuso all’ultimo dal veloce difensore avversario.

(foto: tifosi del Dal Pozzo a Castellanza, come sempre molto numerosi per sostenere i propri beniamini)

24042022