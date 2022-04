x x

ORIGGIO – Sconfitta esterna per l’Airoldi Origgio sul campo del Legnarello: è finita 1-0. Per quanto riguarda le altre squadre locali, pareggio 2-2 nel derby fra Cogliatese ed Amor sportiva mentre il Limbiate ha espugnato il campo del fanalino di coda Rescalda. Spicca la goleada della Legnanese sulla Rescaldinese, 6-2.

Risultati 14′ giornata: Oratorio Lainate-San Vittore Olona 4-2, Cogliatese-Amor sportiva 2-2, Legnanese-Rescaldinese 6-2, Legnarello-Airoldi Origgio 1-0, Rescalda-Limbiate 2-3, Union Oratori Castellanza-Dal Pozzo 0-0. Classifica: Oratorio Lainate 56 punti, Limbiate 47, Cogliatese 43, Legnanese 41, Union Oratori Castellanza 34, Legnarello 27, Amor 26, Dal Pozzo 25, San Vittore Olona 21, Rescaldinese 13, Airoldi Origgio 12, Rescalda 11.

