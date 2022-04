x x

VENEGONO SUPERIORE: Continua con una goleada la festa promozione della Varesina, a farne le spese l’Ardor Lazzate che crolla all’11 posto in classifica a soli due punti di vantaggio dalla zona playout ma con ancora una gara da giocare. Ad aprire le danze sono i padroni di casa con l’azione sviluppata dai piedi dei 2 più giovani in campo: Sali serve Donizetti al 27′ e batte Bozzato con un preciso diagonale. Il pareggio lo realizza Bertani al 38’ direttamente da calcio di punizione. Passano pochi minuti e la Varesina dilaga: al 41’ Sali recupera un pallone al limite dell’area e realizza il momentaneo 2-1, al 43’ ancora padroni di casa in rete con Sarr pescato da Grasso a centro area che di testa realizza il 3-1 prima dell’intervallo. Nella ripresa ancora Sarr in rete per il 4-1 al 55’, nei minuti finali prima Scaramuzza dal limite e poi Gregov in mischia mettono il punto esclamativo sul match.

Risultati 17° Giornata: Acc. Pavese – Rhodense 2-1, Base 96 Seveso – Settimo Milanese 4-0, Castanese – Verbano 4-3, Club Milano – Sestese 1-3, Gavirate – Varzi 1-0, Pavia – Calvairate 1-1, Varesina – Ardor Lazzate 6-1, Vergiatese – Vogherese 1-2

Varesina-Ardor Lazzate 6-1

VARESINA: Castelli, Essan, Mira (33’ st Caffi), Bernardi (10’ st Gottardi), Sarr (12’ st Kate), Deodato, Donizetti, Gregov, Grasso, Sali (22’ st Scaramuzza), Tomasini (30’ st Nejmi). A disposizione: Spadavecchia, Nejmi, Zefi, Poesio, Schieppati, Caffi, Scaramuzza, Kate, Gottarsi. All.: Spilli.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Lombardi, Cavalcante, Torin, D’Astoli (22’ st Moja), Pizzi, Nessi (35’ st Maisano), Pedrazzini (7’ st Petucco), Bertani, Ferrari (10’ st Berberi), Martini (5’ st Artaria). A disposizione: Libertini, Moja, Maisano, Porro, Petucco, Arioli, Natale, Artaria, Berberi. All.: Cesana.

Arbitro: Pappalardo di Crema (Domenghini di Bergamo e Guarino di Abbiategrasso).

Marcatori: 27’ pt Donizetti (V), 39’ pt Bertani (A), 41’ pt Sali (V), 43’ pt Sarr (V), 10’ st Sarr (V), 38’ st Scaramuzza (V), 44’ st Gregov (V).