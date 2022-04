x x

MEDA – E’ praticamente uno spareggio per continuare a inseguire i playoff, in caso di parità entrambe le squadre vedrebbero questo traguardo allontanarsi moltissimo: si gioca oggi in posticipo, dalle 18.30, l’atteso Meda-Fbc Saronno. Su ilSaronno l’abituale diretta play by play.

Si gioca per la 15′ giornata di ritorno con arbitro Manuel Zambelli di Lodi, assistenti Paolo Gian Luca Porcelli di Lodi e Michele Galli di Lecco, per un incontro che si annuncia quindi decisamente combattuto, fra due formazioni di qualità. L’incontro viene disputato allo stadio “Città di Meda” di via Icmesa 15 nella città brianzola.

Nell’anticipo di ieri la capolista Solbiatese, già matematicamente promossa in Eccellenza, in casa ha battuto il Valle Olona col risultato di 4-1.

