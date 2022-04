Calcio Promozione, Meda-Saronno: Cannizzaro analizza la gara

x x

MEDA – A Meda sconfitta 3-1 per il Fbc Saronno, nel match del tardo pomeriggio del campionato di Promozione. Un risultato che allontana i biancocelesti dal traguardo dei playoff, al quale i brianzoli restano appesi, proprio grazie a questo successo.

Per Matteo Cannizzaro, titolare nel centrocampo saronnese, “una partita difficile, che è stata decisa dagli episodi. Il Saronno ha giocato bene, peccato per il risultato. A questo punto i playoff sono lontani ma ci proveremo sino alla fine”.

Risultati della 30′ giornata: Solbiatese-Valle Olona 4-1, Accademia Inveruno-Lentatese 1-0, Morazzone-Olimpia 3-1, Solese-Union Villa Cassano 2-0, Universal Solaro-Besnatese 1-0, Amici dello sport-Gallarate 2-1, Meda-Fbc Saronno 3-1, Castello Cantù-Uboldese 3-2. Classifica: Solbiatese 70, Morazzone 58, Castello Cantù 54, Meda 48, Fbc Saronno 46, Besnatese 42, Universal Solaro 41, Lentatese 40, Inveruno 33, Solese 32, Valle Olona 32, Amici dello sport 30, Aurora Cmc Uboldese 30, Gallarate 22, Union Villa Cassano 22, Olimpia 20.

Regolamento playoff

In base al regolamento, infatti, “al termine del campionato 2021/2022 la squadra prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di categoria superiore. Per le inseguitrici, non si disputeranno i primi due turni dei play-off se il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. (la 2′ classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto); tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti il play-off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata; tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti si disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1′ turno incontrerà nel 2′ turno la seconda classificata.

