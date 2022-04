x x

CARONNO PERTUSELLA – Doppia amarezza per la Caronnese, che cade in casa per mano del Città di Varese. Decide una giocata di Mamah nel primo tempo, con la Caronnese che nel finale prova a raddrizzare la partita ma non ha le forze per pareggiare, complice anche il turno di Coppa Italia giocato mercoledì.

Manuel Scalise, senza Diatta, rilancia Zeroli nel terzetto difensivo mentre davanti Rocco ritrova la maglia da titolare al fianco di Santi. L’avvio di gara, pur senza grossi lampi, è positivo per la Caronnese, che si fa vedere con un tiro da fuori di Francesco Esposito e con un paio di palloni pericolosi messi dentro, ma i rossoblù devono stare attenti anche alle ripartenze del Città di Varese, pericoloso con Pastore che, però, manda alto. I biancorossi sono più attivi lungo la corsia mancina, dove Alessandro Baggio dialoga sia con Mamah che con Pastore, ma i cross sono poco precisi. Col passare dei minuti crescono gli ospiti, nonostante il giallo speso da Marcaletti (fallo su Francesco Esposito fermando una pericolosa ripartenza), al 32’ il Varese sblocca la partita. Bello scambio nello stretto tra Mamah e Piraccini, l’assist del secondo è col contagiri e Mamah sorprende la difesa con un bel tiro al volo sul quale Angelina non può nulla. Il vantaggio galvanizza gli ospiti, ancora pericolosi su un paio di incursioni aeree, ma il risultato non cambia più fino all’intervallo.

Nella ripresa buon avvio del Città di Varese, che sfonda per due volte sulla corsia destra con Foschiani e Pastore, ma non riesce a inquadrare la porta. Nella seconda occasione, in particolar modo, il cross del numero 11 è troppo teso e Mamah manda alto di testa. Scalise si gioca le carte offensive nella sua panchina, dentro Roberto Esposito, poi anche i giovani Sardo e Folla. Proprio a quest’ultimo capitano le due chance nel finale per impattare il match, ma per due volte i colpi di testa sono deboli. Poteva essere il riscatto dopo mercoledì e il pareggio di una partita equilibrata. Finisce invece con un passo falso per la Caronnese che, ora, deve già pensare alla partita di Imperia di mercoledì.

CARONNESE-CITTA’ DI VARESE 0-1

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Zeroli (41’ st Folla), Arpino, Cosentino (22’ st Tunesi); Coghetto (14’ st Sardo), Putzolu (29’ st Cretti), Vernocchi, F. Esposito (9’ st R. Esposito), De Lucca; Santi, Rocco. A disp.: Ansaldi, Galletti, Lazzaroni, Sapio. All.: Scalise.

CITTA’ DI VARESE (3-5-2): Priori; Mapelli, Monticone, Marcaletti; Foschiani, Gazo (19’ st Cantatore), Disabato, Piraccini (32’ st Premoli), A. Baggio (41’ st Battistella); Mamah (38’ st Minaj), Pastore (44’ st Di Renzo). A disp.: Trombini, Bertuzzi, Mendolia, L. Baggio. All.: Porro.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

MARCATORI: pt 32’ Mamah.

NOTE: giornata coperta e fresca, terrreno sintetico in ottime condizioni. Spettatori 500 circa. Ammoniti: Foschiani, Cosentino, Marcaletti, Piraccini, Zeroli. Angoli 2-3. Recupero 1’, 5’.