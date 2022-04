x x

CESANO MADERNO – “In duemila si sono dati appuntamento nella nostra città. Sono gli scout delle sezioni Cngei lombarde che quest’anno hanno scelto Cesano per il campo regionale di San Giorgio”: ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale cesanese del sindaco Maurilio Longhin.

Dicono dal Comune: “È bello vederli nei parchi e nelle vie cittadine, con l’allegria della loro giovanissima età e con la voglia di impegnarsi per la salvaguardia dell’ambiente, tema del raduno di quest’anno”. Grazie, concludono i responsabili dell’ente locale “care e cari rover, esploratori e lupetti!”

(foto: un momento del raduno degli scout che oggi hanno letteralmente invaso strade e parchi di Cesano Maderno)

