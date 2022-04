x x

CARONNO PERTUSELLA – Cinque persone hanno avuto bisogno di cure mediche nel tardo pomeriggio di ieri a causa dell’incidente stradale che si è verificato alle 19 alla periferia di Caronno Pertusella. Il sinistro è avvenuto sull’ex Varesina, quel tratto via Bergamo, nei pressi della rotonda all’incrocio con via Arese dove si sono scontrate due automobili.

Sul posto sono accorse tre ambulanze, di Croce azzurra Caronno Pertusella, Croce viola e Croce rossa di Saronno che hanno soccorso una donna di 51, una di 61 ed una di 60 anni; un uomo di 65 anni ed uno di 62 anni. Nessuno è apparso in condizioni preoccupanti, i pazienti sono stati medicati negli ospedali di Garbagnate Milanese e Saronno. Sul posto per i rilievi del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno raccolto anche le testimonianze dei presenti e che stanno mettendo a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

24042022