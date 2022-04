x x

SARONNO – Ieri e oggi, 23 e 24 aprile, sono giornate di grande fermento a Maccagno con Pino Veddasca: in questi due giorni, infatti, in questo comune si tiene una “esercitazione massiva” che vede coinvolti oltre 250 soccorritori della Croce rossa italiana dei Comitati della Provincia di Varese, compreso dunque anche quello saronnese.

“Dopo l’allestimento del campo base, già nella giornata di ieri sono iniziate le prime simulazioni di scenari emergenziali. Tra i diversi operatori coinvolti nell’iniziativa, è presente anche un nutrito gruppo di volontari del nostro Comitato” dicono dalla Cri di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo die volontari in trasferta a Maccagno con Pino Veddasca)

24042022