GERENZANO – Mercoledì 27 aprile alle 21 nel Palazzo comunale in via Duca degli Abruzzi 2 è convocato il consiglio comunale in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

– Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente.

– Azienda Speciale Multiservizi Gerenzano. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2021.

– Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021.

– Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e approvazione della seconda modifica al programma annuale 2022 e triennale 2022-2024 delle opere pubbliche.

– Esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale ex art. 1, commi 816 e seguenti, L. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio ex art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico dal 01/04/2022 al 31/12/2022.

– Aliquote Imu 2022. Modifica allegato alla Deliberazione di consiglio comunale nr. 44 del 27.12.2021.

– Affidamento in house del servizio pre/post scuola per il quinquennio 2022/2027 alla società Saronno Servizi società sportiva dilettantistica a r.l controllata al 100% dalla società Saronno dervizi S.p.A.

– Approvazione della convenzione relativa all’adesione al sistema bibliotecario di Saronno.

– Comunicazioni del sindaco Ivano Campi.

È consentito l’accesso del pubblico entro il limite dei posti a sedere. Tutti i presenti devono essere muniti di mascherine di protezione individuale. La seduta viene trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Gerenzano.

