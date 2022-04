x x

SARONNO – Due i match clou della domenica calcistica locale, il derby Caronnese-Varese di serie D ed il posticipo del tardo pomeriggio con impegnato il Fbc Saronno che in trasferta affronta il Meda per un posto nei playoff di Promozione.

In serie D dunque, si gioca alle 15, c’è Caronnese-Varese, con arbitro Enrico Cappai di Cagliari, assistenti Bruno Galigani di Sondrio e Giuseppe Cucinotta di Brescia.

Nelle categorie minori inizio alle 15.30. In Eccellenza recupero della 2′ di ritorno con Varesina-Ardor, sempre affascinante anche se ininfluente per la classifica: arbitro Enrico Pappalardo di Crema, assistenti Kevin Domenghini di Bergamo e Vito Emiliano Guarino di Abbiategrasso. In Promozione 15′ giornata di ritorno con Meda-Fbc Saronno (alle 18.30) con arbitro Manuel Zambelli di Lodi, assistenti Paolo Gian Luca Porcelli di Lodi e Michele Galli di Lecco; Castello Cantù-Aurora Cmc Uboldese (alle 20.30) con arbitro Dario Semeraro di Monza ed assistenti Fabio Nava di Monza e Matteo Nico Tagaste di Monza; e Universal Solaro-Besnatese con arbitro Amin Khayam di Bergamo (non è prevista la presenza di assistenti).

In Prima categoria recupero della 2′ di ritorno. Nel girone A Arsaghese-Tradate con arbitro Pietro Chillemi Mallemaci di Como, e Pro Azzurra Mozzate-Faloppiese Ronago con arbitro Matteo Zanta di Seregno. Nel girone B Esperia Lomazzo-Salus Turate con arbitro Tudor Cristian Stinga di Busto Arsizio, e Menaggio-Rovellasca 1910 con arbitro Cristian Favaro di Seregno.

In Seconda categoria recupero della 2′ giornata di ritorno. Nel girone I Misinto-Novedrate con arbitro Bar El Moutaoifik di Saronno, e Gerenzanese-Rovellese con arbitro Davide Bernasconi di Como. Nel girone N recupero della 3′ di ritorno con Lonate Pozzolo-Pro Juventute con arbitro Davide Calabro di Busto Arsizio e Cistellum-Borsanese con arbitro Emanuele Razzini di Busto Arsizio. Nel girone R, recupero della 3′ di ritorno, Sc United-Vercellese con arbitro Riccardo Beltramin di Saronno.

In Terza categoria, recupero della 3′ di ritorno, c’è Cogliatese-Amor sportiva con arbitro Andrea De Martiis di Saronno, Legnarello-Airoldi Origgio con arbitro Jacopo Bacenetti di Abbiategrasso, Rescalda-Limbiate con arbitro Marco Antonio Avalos Salvatierra di Legano e Union Oratori Castellanza-Dal Pozzo con arbitro Gianluigi Scazzoso di Legnano.

