ROVELLO PORRO / COGLIATE – Per una caduta dalla bicicletta un uomo di 63 anni ha avito bisogno di cure mediche: l’incidente, che in un primo momento aveva suscitato anche una certa apprensione fra i passanti, si è verificato ieri alle 18.45 in via Marchese Pagani a Rovello Porro. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed è arrivata anche l’automedica da Como. Il ciclista è stato dunque soccorso e trasportato all’ospedale di Saronno dove al momento del ricovero le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

A Cogliate ieri alle 20.35 in via Piave intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto per soccorrere un ragazzo di 23 anni alle prese con una intossicazione etilica: è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo di vita.

A Limbiate ieri alle 12.45 per una caduta dalla bici, in via Monte Bianco, è rimasto contuso un uomo di 68 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno è stato medicato all’ospedale di Desio, di lievi contusioni.

24042022