Pasqua ortodossa, gli auguri di Dante

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Oggi si celebra la pasqua ortodossa, con gli auguri del vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Cari fratelli e sorelle cristiano-ortodossi, Cristo è risorto! Auguri di Buona Pasqua!

Самые добрые пожелания в светлый праздник Пасхи!

E un augurio speciale a mia suocera Ludmila che oggi compie anche gli anni!

Nella zona la comunità ortodossa è andata aumentando negli ultimi anni, in particolare per l’arrivo di molti immigrati dai Paesi dell’est europeo e dunque nella giornata odierna sono molte le persone che celebrano questa festività religiosa, sia nel Saronnese che nella vicina Brianza.

(foto: il vicesindaco ed assessore all’Istruzione di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo)

24042022