BUGUGGIATE – Impressionanti le immagini dell’auto, praticamente distrutta. Sabato alle 22 a Buguggiate sulla strada provinciale, la Sp 17, per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate, e nell’impatto due persone sono rimaste bloccate nelle carcasse dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato gli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, una donna di 27 ed una donna di 43 anni; non sono apparse in pericolo di vita. Sul posto anche carabinieri, due ambulanze e l’automedica,

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco a Buguggiate)

24042022