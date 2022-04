x x

SARONNO – Grande apprensione questa sera, domenica 24 aprile, per l’incidente in cui è stata coinvolta una vettura su cui viaggiava una bimba di un anno.

L’allarme è scattato poco prima delle 19 in via Volta all’altezza del civico 100 dove una Lancia Y è stata tamponata da un’Opel Corsa. I conducenti illesi sono scesi dall’auto ed hanno chiamato il numero unico delle emergenze visto che a bordo della vettura colpita c’era una bimba di un anno.

La piccola era regolamente seduta sul seggiolino e non ha avuto conseguenze. Il personale sanitario l’ha sottoposta ad alcuni controlli e poi ha permesso alla mamma di portarla a casa visto che fortunatamente era anche lei illesa. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri ma i due conducenti hanno preferito fare la constatazione amichevole.

