SARONNO – C’era anche lo striscione arcobaleno di Quattro passi di pace Saronno tra quelli che oggi, domenica 24 aprile, hanno colorato il percorso della marcia straordinaria per la pace. Una quarantina di saronnesi (coordinati dal sodalizio che riunisce diverse associazioni cittadine) hanno voluto unire la propria voce e la propria presenza a quella dei 10 mila partecipanti che sono partiti da Perugia con un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime delle guerre.

Il gruppo di Saronno arrivato in pullman l’altro giorno ha incrociato anche Michele Santoro percorrendo con il giornalista un tratto della marcia. “Dobbiamo lavorare anche durante la guerra per costruire la pace – il messaggio lanciato dagli organizzatori durante la marcia – Non ci sono nemici, non abbiamo nemici, l’unico nemico è la guerra e tutti quelli che la alimentano, anche con la vendita delle armi. Oggi siamo qui a dire che c’è un altro modo di aiutare il popolo ucraino ed è quello di togliere la parola alle armi e darla alla politica. Noi siamo qui per riprendere e rilanciare il grido di dolore di tutte le vittime delle guerre, in tutte le parti del mondo”.

La partecipazione alla marcia Perugia-Assisi è solo l’ultima dell’associazione Quattro passi di pace che ha organizzato uno dei primi flashmob in Italia per la pace e recentemente una maxi manifestazione per le scuole cittadine.

